Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan commenta così il match vinto oggi per 1-0 contro la Roma: “È stata una partita molto pesante, loro difendevano bene e pressavano alto. Per fortuna abbiamo trovato l'occasione per fare gol e ci siamo messi a posto. È molto difficile perdere un giocatore come Calhanoglu, un compagno fondamentale per noi. Ci siamo dovuti riorganizzare e ritrovare un equilibrio, Frattesi è un giocatore diverso. Per fortuna abbiamo vinto questa partita che per noi era fondamentale”.

Serviva anche una vittoria sporca.

“Non si può sempre vincere giocando un bel calcio, a volte ci sono partite dure come quella di stasera. Dopo la sosta era fondamentale, i giocatori erano un po’ stanchi e forse mancava un po’ di concentrazione, per fortuna è arrivata una vittoria importante per la nostra stagione. Adesso abbiamo già la testa in Champions League che è un’altra partita importantissima per noi”.