"Da quando sono arrivato c’è solo una cosa per me: giocare per questa squadra e questo stemma. Non mi interessa fare assist o segnare, mi interessa vincere le partite che è più importante dei risultati individuali. Per questo siamo un gruppo bellissimo" ha detto Henrikh Mkhitaryan a Inter TV dopo la sesta vittoria consecutiva che manda i nerazzurri in dolce pausa prima del derby d'Italia.

Sembrate inarrestabili, ma la Juve non molla. È lei la principale avversaria?

"Sappiamo che la Juve sta lì, l’unica cosa che hanno in vantaggio è che non hanno le Coppe e giocano una volta a settimana, unica cosa che gli dà un po' di forza. Dopo la sosta penseremo a quella partita lì e speriamo di fare il nostro gioco e vincerla perché vogliamo stare in cima fino alla fine".

Cambiano gli interpreti ma non la sostanza: quanto la solidità difensiva è il vostro punto di forza?

"Come squadra abbiamo provato ad imparare dall’anno scorso, difendere meglio e giocare offensivamente meglio ed è ciò che stiamo facendo. Lottiamo su ogni pallone, in ogni centimetro di campo, vogliamo vincere i duelli e le partite. È anche merito di Sommer ma non dimentichiamo la difesa e tutta la squadra".