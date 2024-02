È Henrikh Mkhitaryan, uno degli ex della partita, il giocatore dell’Inter chiamato a presentare la sfida di questa sera contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni in postazione DAZN all’arrivo allo stadio Olimpico: “Non possiamo sottovalutare questa partita. Sappiamo quanto è importante e che la Roma sta bene. Non sarà facile per noi, speriamo di aver preparato bene questa gara. Ovviamente sarà una partita diversa dall’andata: hanno cambiato modulo e allenatore. Abbiamo preparato il match vedendo le ultime tre gare che hanno giocato”.

A Roma pensi che ti rimpiangano?

“Dovete chiederlo a loro, non a me”.