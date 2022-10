Intervistato dai colleghi del Mundo Deportivo, Óscar Mingueza, difensore del Celta Vigo, ha analizzato la sconfitta del Barcellona sul campo dell'Inter, non mancando di mostrare tutto il suo disappunto per l'episodio arbitrale che in Catalogna continua a far discutere: "Non è stata la partita migliore del Barça, ma anche così, con la qualità mostrata in alcune azioni isolate, avrebbe potuto vincere - le parole dell'ex blaugrana -. E l'Inter non è mai una squadra facile da affrontare, che in casa diventa fortissima con il supporto dei propri tifosi. Poi è arrivata la mano di Dumfries e la verità è che non ci credevo che l'arbitro non l'abbia rivista (al Var, ndr). La verità è che gli arbitri vengono a spiegarci certi episodi, sembra che sia tutto chiaro, ma poi succedono cose del genere... Ti dicono che è fallo di mano se è un'occasione chiara, anche se involontaria. La posizione di Dumfries non era del tutto naturale... Sono cose che non sono del tutto chiare".