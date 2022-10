Dopo le voci su Alessandro Antonello e Paolo Scaroni e la baruffa sul nome di Letizia Moratti, il Governo è pronto finalmente a indicare, nello spazio di pochi giorni, il nome di colui che rileverà Vincenzo Novari nel ruolo di ad di Milano-Cortino 2026. Secondo La Repubblica, il nome in pole position è quello di Alessandro Araimo, da giugno general manager Sud Europa di Discovery Channel. Il ministro dello Sport Andrea Abodi avrebbe nella sua shortlist anche Alfredo Altavilla (ex Ita, ora in causa) e Andrea Zappia (ex Sky), ma Araimo è favorito.