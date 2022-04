Stefano Pioli non vuole fare voli pindarici dopo il passo falso dell'Inter a Bologna che ha rimesso nelle mani del Milan le sorti della corsa scudetto: "La cos migliore è concentrarsi sulla prossima gara, ho visto attenzione e generosità, le caratterisiche che ci serviranno domani - le parole del tecnico rossonero prima della sfida casalinga con la Fiorentina -. Le partite sono decise dagli episodi, dobbiamo metterci qualcosa in più se vogliamo averli a nostro favore. E' quello che vogliamo fare, è sbagliato pensare alle prossime quattro, c'è solo quella di domani".

Le caratteristiche che deve avere il Milan.

"Cuore caldo e testa fredda sono le caratteristiche migliori, il nostro calcio richiede energia, poi dobbiamo essere lucidi nel capire i momenti della partita. A Roma ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo meritato di vincere".

Quale sono le emozioni di Pioli in questa corsa a due?

"Le emozioni sono la concentrazione e la voglia di fare il nostro lavoro fino in fondo. Non ho altri pensieri, nessuno di noi sta pensando al 22 maggio. Così deve essere, i pronostici cambiano di settimana in settimana".

C'è poca considerazione del vostro percorso da parte dei media?

"Non mi interessa cosa pensano fuori, noi pensiamo di valere questi risultati. Abbiamo anche dei limiti che cerchiamo di coprire".

C'è qualcosa nelle squadre di Italiano che riescono a moltiplicare le difficoltà al tuo sistema di gioco?

"Con lo Spezia facemmo la peggiore prestazione dell'anno, non scendemmo in campo. All'andata con la Fiorentina abbiamo commesso errori individuali che non ci hanno permesso di fare risultato".