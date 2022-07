A margine della larga vittoria in amichevole del Milan sul Wolfsberger, Junior Messias si è soffermato ai microfoni di Sky Sport per parlare degli obiettivi personali e di squadra dopo il trionfo in campionato della passata stagione: "Sono stato contento per lo scudetto, vincere ha sempre un sapore diverso - le parole del brasiliano ex Crotone -. Ora vogliamo continuare a vincere, personalmente spero di fare meglio del primo anno".