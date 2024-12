Intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Milan Sergio Conceiçao, Zlatan Ibrahimovic ha espresso il suo rammarico per l'amaro epilogo dell'esperienza di Paulo Fonseca alla guida dei rossoneri: "Voglio ringraziarlo per quello che ha fatto, per il professionista che è, per il tempo che è stato qua: massimo rispetto per lui. I motivi dell'esonero? Non è riuscito ad avere continuità con i risultati e quando sei il Milan i risultati sono fondamentali. La decisione dell'esonero l'abbiamo presa dopo la partita e abbiamo fatto un errore a mandarlo in conferenza: chiedo scusa a Paulo e ai tifosi. Capiamo i tifosi e abbiamo rispetto, siamo i primi a non essere soddisfatti e non lo saremo finchè non raggiungiamo i nostri obiettivi.