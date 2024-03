Niente derby disponibile per gli interisti che non erano ancora riusciti ad accaparrarsi un posto del settore ospiti di San Siro per il prossimo 21 aprile (o 20, data e ora ancora da confermare). "L'FC Internazionale Milano - infatti - comunica che sono esaurite le disponibilità di biglietti del settore ospiti (Secondo Anello Verde) per il derby Milan-Inter in programma nel weekend del 20-21 aprile (data e ora da confermare).

Dallo scorso 12 marzo gli abbonati al Secondo Verde nella Serie A 23/24 - e successivamente tutti gli abbonati - hanno avuto la possibilità di acquistare i tagliandi per la stracittadina. Il sold-out del settore implica che non verranno attivate le successive fasi di vendita inizialmente previste. Ci vediamo a San Siro" si legge nella nota pubblicata da Inter.it.