Milan-Inter di metà aprile potrebbe avere un sapore epico per i tifosi nerazzurri, in quanto proprio nel derby in casa dei cugini potrebbe arrivare la certezza aritmetica dello Scudetto della seconda stella per la squadra di Simone Inzaghi. Con questa prospettiva storica, inizia la prevendita dei biglietti del settore ospiti per la sfida in programma nel weekend del 20-21 aprile. In attesa di conoscere l'orario definitivo, che sarà comunicato venerdì, quel che è certo, secondo la Gazzetta dello Sport, è che i 7.500 tagliandi finiranno molto presto.

Il prezzo fissato è di 49 euro più commissioni e il cambio di nominativo non è al momento consentito. Il nodo della questione è però legato non solo all'eventuale vendita libera lato Milan, dove si potrebbe verificare un assalto da parte di sostenitori nerazzurri, ma anche ai tifosi di casa: la vicenda sarà seguita con attenzione.