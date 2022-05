A pochi minuti dal calcio di inizio di Milan Atalanta, Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN: "C'è sempre concentrazione come prima di tutte le partite. Siamo pronti". Per quanto riguarda le formazioni, il tecnico rossonero ha spiegato che "è difficile prevedere che scalate faranno loro a livello difensivo. Loro sono una squadra fisica e di qualità, servirà una prestazione di alto livello. Infine, il discorso alla squadra prima del match cruciale per lo scudetto: "Ho detto di dare il 120%".