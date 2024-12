Primo atto di Sergio Conceiçao come nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese ha diramato l'elenco dei convocati per la Supercoppa 2024 in Arabia Saudita. Nella lista dei giocatori che hanno preso il volo per l'Arabia Saudita sono presenti ben sette giocatori di Milan Futuro. Non ci sarà Samuel Chukwueze, infortunatosi nel corso dell'ultimo match di campionato: il nigeriano ha rimediato una lesione del bicipite femorale sinistro che lo costringerà a stare ai box per almeno dieci giorni.

Questo l'elenco completo:

Portieri: Maignan, Sportiello, Raveyre, Torriani

Difensori: Calabria, Emerson, Gabbia, Thiaw, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez, Jimenez, Terracciano, Bartesaghi

Centrocampisti: Reijnders, Fofana, Bennacer, Musah, Loftus-Cheek, Zeroli, Vos

Attaccanti: Morata, Leao, Pulisic, Abraham, Camarda, Jovic, Traorè