Una folla si è radunata questo venerdì pomeriggio davanti al Teatro Comunale di Bahía Blanca per salutare e celebrare Lautaro Martínez, dichiarato illustre cittadino insieme all'arbitro Facundo Tello. Persone di differenti generazioni sono accorse per assistere al saluto dell'attaccante nerazzurro al pubblico argentino. Lautaro si è affacciato sul balcone ringraziando tutti per il loro sostegno, e dichiarando: "Spero che vi stiate divertendo quanto me, portare a casa la Coppa dopo 36 anni è motivo di orgoglio. Siamo campioni del mondo"! Lo riferisce il portale La Brujula 24.