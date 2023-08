Intervistato da il 'Calciatore', storica rivista edita dall’AIC, Alessandro Michieletto, asso della pallavolo italiana, ha parlato anche del suo grande amore calcistico per l'Inter: "Da piccolo giocavo a calcio e addosso mi è rimasta la grande passione. Sono un tifoso sfegatato dei nerazzurri, che andavo a vedere talvolta al Meazza sin da bambino. Sono stato allo stadio spesso negli ultimi anni ospite dell'Inter ed è stato bellissimo, anche perché nel frattempo ho potuto conoscere meglio i miei idoli come Zanetti, Barella e Bastoni. A casa avevo la maglia di Milito, ora ne ho molte di più perché ogni volta che vado a San Siro l'Inter me ne regala una... anche questa era una cosa che sognavo...

sono stato a Istanbul per la Finale di Champions League. Atmosfera fantastica e grande partita nerazzurra... peccato sol per il risultato finale".