Lionel Messi non ricorda con precisione fotografica gli attimi più concitati della sua leggendaria carriera calcistica, ovvero i minuti conclusivi della finale di Coppa del Mondo in cui la Francia rischiò di beffare l'Argentina al tramonto dei tempi supplementari ma è stata stoppata da una parata prodigiosa del Dibu Martinez su Kolo Muani. "Beh, ho detto spesso che l'ultima giocata del Dibu non l'ho vissuta come l'hanno vissuta la maggior parte delle persone perché è stata una giocata veloce - le parole della Pulce a Infobae -. Ero lontano dall'azione e non l'ho vista bene, poi è arrivato il contropiede con la palla che arriva a me e si conclude con il colpo di testa di Lautaro. Quindi non ho sofferto come hanno sofferto tutti gli altri. Sì, ovviamente, ho rivisto la situazione mille volte, ho guardato tanti replay delle giocate, ma non la partita, i 90 minuti, i supplementari, i rigori e tutto il resto".