L'ex centrocampista del Napoli Dries Mertens ha annunciato che rimarrà al Galatasaray. Il belga ha rivelato anche un retroscena relativo al suo rapporto con Mauro Icardi, ex capitano dell'Inter e suo compagno di squadra: "È stato in lotta con Edin Dzeko per il titolo di capocannoniere, io avevo due assist in meno rispetto al giocatore migliore in questa classifica. Allora io e Mauro abbiamo stretto un accordo: gli ho lasciato fare alcuni gol che avrei potuto segnare io. Così lui è diventato capocannoniere e io sono diventato il re degli assist".