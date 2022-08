Si era parlato anche di Inter e soprattutto di Juventus per Dries Mertens, il quale avrebbe rifiutato un'offerta dai bianconeri pur di non tradire il 'suo' Napoli, decidendo alla fine di accettare la corte del Galatasaray. Domanda sull'interesse della Vecchia Signora che gli è stata subito rivolta dai giornalisti turchi al suo arrivo a Istanbul e a cui l'ex azzurro ha risposto in dribbling: "Se è vero che ho rifiutato la Juventus per venire al Galatasaray? Sono venuto qui, adesso mi trovo qui e sono felice. Quest'accoglienza è incredibile. Non me l'aspettavo. Questi tifosi sono pazzeschi. Vogliamo fare cose speciali, il Galatasaray è il miglior club della Turchia", le prime parole del belga al suo nuovo inizio in Turchia.