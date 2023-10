Kylian Mbappé illumina la Cruijff Arena. Con la sua doppietta nata da due gol di cui uno ad altissimo coefficiente di spettacolo, la stella del Paris Saint-Germain stende i Paesi Bassi e regala alla Nazionale francese il passaporto per Euro 2024, superando tra l'altro Michel Platini come miglior marcatore dei Bleus di tutti i tempi. Nella sua splendida serata, condita anche da un gran tiro finito sulla traversa, c'è anche spazio per un siparietto nel recupero del primo tempo con Denzel Dumfries: un contrasto con il terzino dell'Inter viene sanzionato dall'arbitro con una punizione per gli Oranje, ma l'attaccante del PSG non ci sta e accusa l'avversario di avere accentuato la caduta, arrivando addirittura a mimare la goffa caduta di Dumfries per due volte.

Il tutto si risolve poi tra sorrisi e cenni d'intesa tra i due.