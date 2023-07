"Ancora adesso non ho capito che cosa è successo" sbotta Sandro Mazzola, ai microfoni di Virgilio Sport, in merito alla questione Lukaku. "A volte mi ripeto: ma è successo davvero? Non si spiega, sono rimasto davvero colpito".

Lukaku giurava amore eterno all’Inter.

"È sempre stato attaccato alla maglia nerazzurra, aveva sempre detto che voleva giocare con noi, è inspiegabile".

Possibile che il motivo sia l’amarezza per le tante esclusioni in Champions e soprattutto in finale?

"Possibile sì, sono cose che ti rimangono dentro, fai fatica davvero ad accettarle".

Da dirigente nerazzurro come si sarebbe comportato lei al posto di Ausilio in quella telefonata notturna finita con urla e offese?

"Gli avrei detto solo: ‘aspetta lì che vengo a prenderti’, ma credo che non mi avrebbe aspettato".

Come potrebbe essere accolto alla Juve Lukaku dopo le polemiche sui cori razzisti e dopo essere stato per anni identificato con l’Inter?

"Al primo gol si dimentica tutto e Lukaku è uno che i gol li fa. Mi è sempre piaciuto e nonostante tutto tifo ancora per lui. Lukaku e la Juve sembravano due mondi impossibili da far incontrare ma il calcio è così ed è bello anche per questo. Io non gli voglio male, sarò contento anche se dovesse segnare con la Juve".

E la sua Inter senza Dzeko, Lukaku e Onana che farà?

"Dovrà trovare qualcun altro, ovvio però quest’anno la vedo dura, soprattutto all’inizio sarà difficile far bene per l’Inter. Però ha preso Frattesi che mi piace molto".

Ultima riflessione sugli sconvolgimenti che sta portando sul mercato l’Arabia:

"Hanno soldi, tanti soldi, difficile dire di no ma vedrete che qualcuno farà qualche anno e poi tornerà in Italia".