Intervistato a Radio Kiss Kiss, Sandro Mazzola si espresso sul momento dei nerazzurri: "Scudetto? Nel calcio mai dire mai. Per me Simone Inzaghi ci crede ancora. Anche se, per quanto fatto vedere finora, il Napoli merita lo scudetto. Champions? Sia Napoli che Inter hanno una bella possibilità. Di sicuro due grandissime usciranno, da questi ottavi, per cui le italiane possono giocarsela".