Riflessioni sul mondo del calcio di oggi ma anche sull'Inter di oggi. Sono quelle che offre Sandro Mazzola nel corso di un'intervista ai microfoni de Il Giornale, dove torna in primo luogo sulla finale di Champions League di Istanbul: "Quanto ho tifato? Tanto, e a un certo punto ho anche creduto che potessimo pareggiare. Lo avrebbero meritato i ragazzi e soprattutto Simone Inzaghi, uno in gamba, uno che si merita la panchina dell'Inter. In 2 anni ha tenuto la squadra ad alto livello, ha vinto e rivinto e l'anno prossimo può centrare lo Scudetto. Se lo meriterebbe e glielo auguro di cuore. Mi piace molto, anche per come parla. Non era interista, ma lo è diventato".

Chi le piace di più dei giocatori di Inzaghi?

"Lautaro Martinez più di tutti, è lui il vero capitano della squadra, il vero leader. E il Mondiale l'ha fatto crescere molto anche in autostima, ora ha coscienza di essere un giocatore importante e non ha paura di sbagliare. È uno che decide, che prende responsabilità, sono questi i calciatori che mi piacciono. Come Nicolò Barella, l'altro leader della squadra. Forse è il giocatore italiano più forte del momento".

L'uomo italiano dell'estate è Davide Frattesi.

"Bravo, ma va visto con un'altra maglia addosso, ce ne sono alcune che pesano un po' di più. Se davvero, come sembra, chiuderà con l'Inter, quella maglia dirà se può fare le differenza. Barella ce l'ha fatta e come lui Tonali, un altro che mi piace moltissimo. A proposito: perché il Milan l'ha venduto?".