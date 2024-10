"Non si tratta di alibi, è un dato di fatto. Gli infortuni stanno colpendo giocatori importanti, quattro insieme: sarebbe difficile per chiunque. E così mancano pure i cambi dalla panchina". Lo dice Massimo Mauro a proposito del momento complesso in casa Juventus. Ecco le dichiarazioni dell'ex bianconero alla Gazzetta dello Sport.

Verso l’Inter, Motta deve quindi fare un lavoro sulla testa o anche a livello di gioco?

"Dipende da chi giocherà: i titolari o gli altri? La coperta è cortissima, con tanti infortunati. Già se giocasse Gatti...".

Dusan Vlahovic si sta portando la squadra sulle spalle a livello di reti. E quando non gira...

"Non so se c’è una soluzione, forse se c’è soltanto da pedalare. Dare responsabilità a Vlahovic quando la squadra non crea neanche una palla gol in 90 minuti è difficile. Martedì la squadra non ha fatto nulla per metterlo nelle condizioni di tirare in porta, non possiamo scindere il centravanti dalla squadra. Lui non è uno di quelli che prende la palla e dribbla tre avversari, ma conclude il gioco dei compagni".

C’è un uomo a cui Juventus si può ancorare a livello caratteriale o di leadership?

"Si spera sempre in Yildiz, però è un ragazzo di 19 anni: sì, gli hanno dato il numero dieci ed è titolare, ma questa è una responsabilità enorme. Gestirla così tutte le partite mi sembra complicato per lui, è un po’ presto".

Ha fiducia nel lavoro di Motta?

"Certo, assolutamente".