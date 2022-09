Nella sua rubrica "So sehe ich das" ('ecco come la vedo io') per Sky Deutschland, Lothar Matthaus ha passato ai raggi X le due prestazioni della nazionale tedesca in Nations League, dichiarandosi per nulla preoccupato in vista del Mondiale in Qatar in programma tra meno di due mesi. Qualche interrogativo, però, la leggenda di Inter e Bayern Monaco lo ha sollevato: "In questo momento vedo difficoltà anche sulle fasce, in difesa. David Raum non è attualmente nelle condizioni in cui dovrebbe essere per giocare al meglio, forse pensa troppo e quindi ha perso la serenità. E non sono sicuro che il suo gioco, compreso il cross, sia adatto a questa squadra. Raum e Gosens hanno i loro problemi quando devono agire da terzini, Gosens non è la prima scelta all'Inter. Kehrer sta facendo un buon lavoro e non dimenticherei Günter di Friburgo".