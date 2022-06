Arrivano consigli per gli acquisti da Lothar Matthaus per il Bayern Monaco, club che ha perso la sua stella offensiva con l'addio di Robert Lewandowski. "Prenderei Romelu Lukaku, se fosse economicamente fattibile - le parole del Pallone d'Oro nel 1990 alla Bild -. Lukaku e Sadio Mané per Lewandowski e Serge Gnabry, se quest'ultimo dovesse lasciare il club: ci sarebbero qualità e carisma. Con questo reparto offensivo, il Bayern non dovrebbe temere nessuna squadra, nessun difensore vorrebbe giocare contro Lukaku, Mané può essere utilizzato in più posizioni. Poi è vero che entrambi hanno 30 anni e sarebbe difficile rivenderli a caro prezzo: comunque per me sarebbero la soluzione ideale per i prossimi anni”.