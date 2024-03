Alessandro Matri ha analizzato a DAZN la situazione dell'Inter, soffermandosi sull'assetto tecnico: "Inzaghi è stato bravo a gestire nel migliore dei modi una situazione delicata come quella della scorsa stagione, dov’era stato messo in discussione. Ha trasmesso tranquillità a tutto l’ambiente assorbendo le critiche rivolte a lui e alla squadra, questo è un dono non da poco. Portando il gruppo anche a giocare una finale di Champions League. Quest’anno è ripartito proseguendo con lo stesso lavoro, definendo soprattutto i ruoli".