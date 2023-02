Gongola Marco Materazzi per la vittoria nel derby dell'Inter. Lapidario il giudizio dell'ex difensore nerazzurro, ospite negli stui di DAZN: “Non c’è stata partita, è andata bene al Milan che ne ha preso uno solo. Poteva andare molto peggio. La distanza dal Napoli purtroppo è abissale, i partenopei stanno giocando bene e con tutti i punti di vantaggio che hanno non sarà facile avvicinarli. La cosa importante è blindare i posti dietro”.

Elogi a Simone Inzaghi per la scoperta di Hakan Calhanoglu playmaker per sopperire all’assenza di Marcelo Brozovic: “Calhanoglu è stato cercato da Inzaghi, bisogna dare i meriti ad un allenatore quando ci sono. Ora gestirà i centrocampisti, visti anche gli impegni. Brozovic è entrato con personalità e forza. La forza dell’Inter è il suo centrocampo: chi ha in Serie A giocatori come Brozovic, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan?”.