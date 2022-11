Intervistato da SuperNews, Massimo Paganin ha provato a spiegare qual è la vera versione dell'Inter tra le tante viste finora in questa stagione: "La vera Inter è sicuramente quella che ottiene i migliori risultati dal punto di vista delle prestazioni, però questa alternanza di rendimento sta creando tanti problemi. Credo sia statisticamente difficile pensare che una squadra che ha già perso 5 partite nelle prime 14 giocate possa vincere lo Scudetto. L’Inter dovrà ricreare quel tipo di mentalità vincente e, ripeto, questa non è una cosa semplice. Infatti, il percorso di crescita è dato ovviamente in maniera esponenziale dalla costanza di rendimento. I nerazzurri devono lavorare su questo, perché credo che dal punto di vista tecnico sia una delle squadre con la rosa migliore".