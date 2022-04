Le grandi prestazioni di Milan Skriniar nel mese di marzo gli valgono un riconoscimento speciale da parte dei tifosi dell'Inter. Come ufficializzato dai profili social del club nerazzurro, a questo giro è lo slovacco a ricevere il premio Lenovo Player Of The Month. "E il premio #LenovoPlayerOfTheMonth va a ... Milan "The Wall" Skriniar" si legge sul tweet del Biscione.