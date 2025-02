Non cambia molto tra pareggio e sconfitta per l'Inter dopo la gara con la Juventus. Questo è il giudizio offerto da Giocondo Martorelli ai microfoni di Tutto Mercato Web: "Anche se l’Inter avesse pareggiato sarebbe cambiato poco in termini di classifica. Questa partita una squadra che mira a vincere il campionato deve chiuderla nel primo tempo. La Juventus? È una grande squadra, non al di sotto dell’Inter. Il risultato ha determinato la vittoria con grande volontà da parte della Juve. Da inizio anno continuo a dire che l’Inter non ha la rosa più profonda: negli undici è una squadra di grandissimo livello ma non ha due squadre come si usa dire. I suoi attaccanti sono due. Non ha attaccanti di riserva del valore di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. La Juve si permette di tenere in panchina gente come Kenan Yildiz o Dusan Vlahovic”.

Su chi punta per lo Scudetto?

“Il Napoli è la squadra con maggiore possibilità di poterlo vincere. Con le ultime defezioni e la cessione di Kvicha Kvaratskhelia è un altro Napoli. La società non ha permesso a Antonio Conte di sostituire il georgiano. Sarà un testa a testa tra Inter e Napoli. Ma occhio all’Atalanta: in Primavera può fare un filotto”.