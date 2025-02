Non sono bastati cinque acquisti al Milan per guadagnarsi l'Oscar del mercato di gennaio di Giocondo Martorelli: "Nessuna squadra è migliorata - la sua sentenza in esclusiva a Tuttomercatoweb.com -. C’è chi ha rivoluzionato e chi ha risistemato, ma nessuno ha aggiunto la ciliegina sulla torta. L’Inter, che è molto forte, non ha aggiunto calciatori molto forti. Non darei la palma a nessuna società".