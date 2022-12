Dopo l'addio pronunciato al gruppo che guidava dal lontano 2016, Roberto Martinez è tornato sulla Coppa del Mondo, ultima grande esperienza con i suoi Diavoli Rossi, finita non come i belgi auspicavano e motivo della separazione. "Sapevo già in Egitto che non eravamo pronti", dice a Het Laatste Nieuws. "Niente è andato bene. Non eravamo equilibrati, nemmeno psicologicamente. Eravamo pronti solo due giorni prima della partita contro la Croazia", ​​dice.