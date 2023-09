Decisivo con la rete del pareggio contro la Real Sociedad, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di InterTV a fine gara.

Grande capacità di reazione in una partita difficile.

"Sicuramente sì, siamo cresciuti tanto in questo tempo ma a livello tattico e di palleggio dobbiamo migliorare tanto, oggi non abbiamo fatto del nostro meglio ed è importante non aver perso".

Avete mantenuto i nervi saldi cercando di attaccare. Lavorate molto sull'aspetto mentale?

"Dobbiamo continuare a lavorare così, nel primo tempo eravamo troppo bassi e siamo stati in difficoltà a uscire con il pallone. Anche nel derby all'inizio è stato così. Ma quando giochi ogni tre giorni è difficile lavorare sul campo, dobbiamo recuperare energie ed essere pronti alla prossima gara in campionato".

Il tuo gol è il 200esimo in Champions dell'Inter e agganci Crespo nella classifica dei nerazzurri all time nella competizione. Sei ditero solo a Cruz e Adriano. Quanta soddisfazione ti dà?

"Tantissima, perché lavoro ogni giorno per dare il massimo. Spero di continuare così dando una mano alla squadra e rendendo felici i tifosi".