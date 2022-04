A margine dell'evento "Il Foglio a San Siro", Beppe Marotta ha parlato di Mino Raiola, ricoverato in ospedale e del quale è stata data notizia della morte nel primo pomeriggio (poi smentita dal San Raffaele e sui canali social dello stesso Raiola)."A Mino mi lega un'amicizia consolidata negli anni. Lo conosco da quasi quarant'anni, è stato un pioniere. Ha svolto il passione con grande competenza, a tratti con durezza nel modo di agire ma che nasconde grande trasparenza, rispetto per gli altri, conoscenza del lavoro che fa a tutela dei suoi assistiti. Pogba il capolavoro? Sia nel portarlo che nell'aiutare a venderlo. E' il suo e il mio fiore all'occhiello. Prenderlo a parametro zero e rivenderlo a 110 milioni alla stessa società è tra le cose strane del mondo del calcio e lui ne è stato un grande artefice.