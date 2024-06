Gianluca Pagliuca approva la scelta di Beppe Marotta come nuovo presidente dell'Inter. Raggiunto da Notizie.com, l'ex portiere nerazzurro commenta così la nomina del dirigente varesino come numero uno del club: "Non ci poteva essere miglior scelta, sono rimasto un po’ interdetto appena ho letto la notizia, ma poi pensandoci bene, è la scelta più giusta e oculata che si potesse prendere per una grande squadra come l’Inter, ovvero scegliere un grande dirigente e manager come lui".

"Che Marotta sia presidente o direttore generale o abbia un altro ruolo, l’importante è che guidi lui e che faccia le scelte che ritenga più opportune per il club e che, soprattutto, ci siano i soldi per fare la squadra ancora più competitiva per proseguire a vincere - prosegue Pagliuca -. Marotta è una garanzia di successo, non ci sono dubbi, non è di sicuro un salto nel buio".