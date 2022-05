A margine di un evento del quale è stato ospite organizzato dal quotidiano Il Mattino per i 130 anni della sua fondazione, Beppe Marotta si è soffermato con i cronisti presenti che, tra le altre cose, lo hano stuzzicato sulle cifre fuori mercato del rinnovo di contratto di Kylian Mbappé con il PSG: "In Italia devo dire che le regole sono severe, come deve essere. Questo depone per le società di calcio italiane che sono trasparenti in termini proprio di gestione. E quindi il calcio italiano, anche se non ha livelli di competitività come quelli che erano nel 2000, da questo punto di vista rispetta in pieno tutti quelli che sono i criteri di controllo della Federcalcio. L'ambito europeo è una valutazione che non compete a me. Io spero solo che il gioco del calcio, considerandolo come business rispetto a quello che è il modello d'azienda, possa sempre portare delle grosse soddisfazioni agli utenti che sono i tifosi, che consumano passione e denaro per poter vedere delle belle partite".