"Se mi preoccupano le partite ravvicinate? Chiaramente tutti i giocatori sono sottoposti a uno stress agonistico molto forte, si giocano tante partite. Io sono favorevole a un campionato a 18 squadre in Serie A, siamo in difficoltà anche nel recupero delle partite". Così Beppe Marotta, presidente dell'Inter, parlando con Sportmediaset a margine del Gran Gala del Calcio AIC 2024.

Il Napoli ha lanciato un messaggio al campionato?

"Credo che il Napoli sia il favorito alla vittoria per merito, è normale stiano facendo bene. Hanno un allenatore vincente e una squadra forte, credo che possano arrivare in fondo lottando per lo scudetto".