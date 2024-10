Nel pre partita di Young Boys-Inter, il presidente Beppe Marotta ha parlato anche ai microfoni di Amazon Prime Video. "Preoccupato per gli infortuni? Sono tranquillo, i giocatori che vanno in campo sono di valore. Non dobbiamo sottovalutare l'avversario, storicamente ha dato problemi alle italiane. Giochiamo su un campo sintetico, questo è un altro handicap, l'importante è l'atteggiamento. Sulla carta siamo più forti. Con un ciclo così di partite, chiaro che Inzaghi è costretto ad attuare un turnover che è sempre di grande rispetto per gli avversari e per le competizioni".

Il futuro dello stadio, cosa è venuto fuori dall'incontro di ieri?

"Per la prima volta attorno ad un tavolo c'erano due ministri del Governo, il sindaco di Milano e due proprietà. La nostra proprietà ha accelerato questo percorso perché lo ritiene strategico, lo stadio è un asset patrimoniale che può garantire più ricavi, dall'altra può genere un forte senso di appartenenza e di fidelizzazione oltre ad attività sportive. Come me la immagino la nuova casa? Accogliente, moderna e che dia soddisfazione al tifoso e che si senta a casa. Sempre nella zona San Siro"