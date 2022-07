Intervenuto negli studi di SkySport24, Massimo Marianella ha esplicitato senza mezzi termini la sua griglia di partenza della prossima Serie A: "Ad oggi vedo l'Inter in pole position per lo scudetto - ha detto. Nerazzurri e Juventus in prima fila".

Poi un ricordo del Fenomeno Ronaldo, visto che ieri era l'anniversario della sua presentazione con la maglia dell'Inter: "Quando parli con tutti i giocatori, avversari e compagni del brasiliano, ti dicono che era di un'altra realtà. Peccato per i troppi infortuni che ne hanno massacrato la carriera, ma Ronie è stato grandissimo. Giocatore clamoroso".