Dario Marcolin, opinionista DAZN ed ex centrocampista di Lazio e Napoli, è intervenuto a 'Marte Sport Live' su Radio Marte soffermandosi proprio sul posticipo di domenica scorsa che ha visto la capolista partenopea battuta dalla squadra di Sarri: "Credo che la sconfitta con la Lazio sia stata salutare per il Napoli, come ha detto De Laurentiis, perché ora affronti con maggiore concentrazione le prossime gare. Forse involontariamente la vittoria del Bologna contro l’Inter ha creato nel Napoli un po’ di eccesso di sicurezza che si è riversato nella sfida con la Lazio.