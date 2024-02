Ospite delle frequenze di DAZN, Dario Marcolin si è soffermato sulla capacità di Simone Inzaghi di guidare perfettamente il gruppo Inter: "Sei sereno quando hai una squadra forte, questo ha ottimizzato il lavoro per parlare alla squadra a fine primo tempo. La Champions League ci dirà quanto è cresciuta ulteriormente l’Inter, sarà un momento decisivo sia per lo scudetto sia per il percorso europeo".