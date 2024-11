Fiorentina-Inter è "la classica partita che vale una stagione", secondo Dario Marcolin. Domenica prossima, il big match del Franchi metterà di fronte due delle quattro squadre al secondo posto in classifica, uno scenario prevedibile per i campioni d'Italia, meno per i gigliati: "La viola è una delle due sorprese di quest'anno insieme alla Lazio. Anche se non dovesse battere l'Inter, per me sarà una squadra che rimarrà a lungo nel vertice della classifica", il pensiero dell'ex centrocampista a Radio FirenzeViola.

Nel corso dell'intervista con RFV, Marcolin parla anche della profondità di rosa dei viola: "Quando l'allenatore ha l'imbarazzo della scelta vuol dire che i giocatori sono tutti di qualità, e la bravura dell'allenatore sta proprio nel far coesistere tutti questi giocatori forti, come per esempio ha fatto Mourinho quando ha vinto il Triplete".