"C'è fallo sul primo gol? Per me no". È categorico Luca Marchegiani quando chiamato ad analizzare il discusso contatto tra Lautaro e Lobotka all'inizio dell'azione che ha portato l'Inter in vantaggio a Napoli.

"Se l'arbitro lo avesse fischiato, non sarebbe stata un'interpretazione scandalosa. Non averlo fischiato, però, è giustificato dal fatto che Lautaro porta via la palla dalla disponibilità di Lobotka. Secondo me è questo il motivo per il quale il VAR non è intervenuto ed ha lasciato l'interpretazione di campo - spiega l'ex portiere durante 'Sky Calcio Club' negli studi di Sky Sport -. È chiaro che se l'avesse fischiato non sarebbe stato uno scandalo, ma l'arbitro non c'entra niente con la sconfitta del Napoli. I tifosi del Napoli si arrabbiano, ma Lobotka si è lasciato cadere quando ha visto d'aver perso palla".