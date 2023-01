Matteo Marani , giornalista di Sky Sport candidato alle elezioni per la presidenza della Lega Pro , ha parlato di alcuni ragionamenti sulla base sistemica: "Le differenze sono notevoli. Bisogna ragionare sempre di sistema, non ci può essere una parte separata dall'altra. Ogni effetto che riguarda una Lega o una realtà all'interno di un mondo in qualche modo si riflette sull'altra per cui è necessario che insieme si guardi a questa realtà e che si ragioni ad un tavolo comune, dove però la Lega Pro deve far valere la sua forza perché ha una forza.

Non soltanto come forza elettorale, ma come storia, tradizione, presenza nel Paese. Va fatta pesare, nel modo giusto, ma bisogna ricordarsi che la Serie C c'è e credo che sia il punto da cui partire per riuscire a far ripartire il nostro movimento".