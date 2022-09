"Per l'Inter è un momento delicato". Lo sostiene anche Matteo Marani durante il suo intervento dagli studi di Sky Sport: "Il Bayern è una squadra fortissima, ma ha avuto un gioco troppo facile: probabilmente si tratta di condizioni fisiche e di un momento di insicurezza, sicuramente il derby ha lasciato un segno - dice il giornalista -. Sono venute meno delle certezze granitiche che aveva costruito Conte dando un'identità forte. Simone Inzaghi ha provato a costruire un gioco aumentando le concessioni agli avversari e che quindi subisce molto. Il segnale in controtendenza è stata la scelta di Onana per provare a cambiare le cose e muovere le gerarchie: secondo me non ha fatto una prestazione maiuscola, però credo che ci fosse bisogno di mandare un segnale come è successo in difesa. Non è un periodo di grande brillantezza per l’Inter e si vede. La gestione non è facile, la società dovrà aiutare molto Inzaghi perché è importante che gli stiano accanto e che lo sostengano".