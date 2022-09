Presente nel salotto di Sky Sport, Matteo Marani ha analizzato la gara di Nations League di ieri dell'Italia di Roberto Mancini contro l'Inghilterra, match durante il quale si è distinto particolarmente l'interista Federico Dimarco: "Ieri la Nazionale ha fatto qualcosa di davvero significativo: per come ha approcciato la partita, per il coraggio, per il gruppo. Non era facile, venivamo da un giugno sofferto ed era una partita insidiosissima contro una squadra forte che può comunque disputare un buon Mondiale. L'Italia ha giocato tutta la gara, con giocatori che hanno dimostrato di tenere alla Nazionale. Dimarco, ad esempio: ieri dalla sua fascia sono arrivate delle giocate importanti".