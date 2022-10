"Col Barcellona c’era una risposta che andava data e che è stata data, la partita era molto importante". A parlare di questi termini della preziosa vittoria dell'Inter sul Barcellona è Matteo Marani: "Tra le risposte importanti c’è anche quella di De Vrij, che si era eclissato ma è tornato ed è stato determinante - aggiunge il giornalista nell'intervento dagli studi di Sky Sport -. Io non ho mai troppa fiducia per i giocatori che giocano con l’allenatore: i giocatori devono giocare per loro e gli allenatori devono cercare di mettere il campo il meglio possibile. L’Inter deve avere un po’ sostanza difensiva, dato che è stata la miglior difesa del campionato: contro il Barça hanno funzionato bene anche Calhanoglu e il centrocampo. E poi c’è il tema portiere, da capire cosa vuole fare Inzaghi: per me deve giocare Onana".