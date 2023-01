La Procura FIGC, guidata da Giuseppe Chinè, ha chiesto una proroga di 40 giorni per approfondire le valutazioni della gestione finanziaria della Juve nell’ambito dell’inchiesta sulla 'manovra stipendi'. Per la cronaca, entro lunedì 30 gennaio sono attese le motivazioni a proposito della sentenza che ha portato la Corte federale d’Appello a infliggere ai bianconeri il -15 in classifica, nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze. Lo riporta Sky Sport.