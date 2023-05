L'ex interista Antonio Manicone, intervistato da TMW Radio, parla del momento della squadra nerazzurra e del destino del tecnico Simone Inzaghi: "Dobbiamo vedere la situazione ora. Se Inzaghi arriva tra le prime quattro, in finale di Champions e in finale di Coppa Italia. Dal punto di vista economico va valutato quanti soldi porti e una finale di Champions vale tanto. Incontrare l'Inter di adesso, a cui è difficile fare gol e uno gol te lo fa, è difficile per tutti".