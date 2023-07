Yann Sommer "è un grande portiere e professionista, anche una grandissima persona. Gioca molto bene con i piedi poi. E' uno dei più bravi al mondo. Al Barcellona fu un pallino di Guardiola". Parola di Antonio Manicone, ex nerazzurro che sulle frequenze di TMW Radio analizza il cambio tra i pali dopo l'addio di André Onana: "Lui più forte? Ha fatto benino in Olanda prima dell'Inter Onana e poi si è rivalutato. Sommer lo metto al pari di Onana, non è più giovanissimo ma ha grande esperienza internazionale ed è un para-rigori. E' molto agile, attento, anticipa bene. E' sicuramente diverso da Onana".