"Saranno mesi di sofferenza". Roberto Mancini, ct della Nazionale, non ci gira intorno e ribadisce il suo dolore sportivo per la mancata qualificazione a Qatar 2022, la seconda edizione di fila del Mondiale senza gli azzurri.

"Abbiamo iniziato a gettare le basi a giugno inserendo giocatori nuovi che hanno bisogno di giocare, voglio vedere buon spirito e buon gioco - ha aggiunto Mancio a Sky Sport proiettandosi alle gare di Nations League -. Tonali? Non si è mai allenato, non ha grandi possibilità né per questa né per la prossima. Scelte? Voi fate il vostro lavoro, io il mio. I giocatori devono sentire la voglia di venire e stare in Nazionale anche in situazione non semplici, non è che possono venire solo quando vogliono. Chi è qui non deve avere altri pensieri".